"Tanz der Teufel" auf Ultra HD Blu-ray und in 4K im Apple iTunes Store

Nameless Media kündigt via Facebook für 2021 in Zusammenarbeit mit Sony eine Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung von "Tanz der Teufel" (The Evil Dead) in Deutschland an. Der genaue VÖ-Termin ist noch offen.

Bereits jetzt ist der Horror-Klassiker von Sam Raimi aus dem Jahr 1981 im Ausland als Ultra HD Blu-ray erhältlich. Die 4K-Version wird auch bereits im deutschen iTunes Store in 4K mit HDR10 und Dolby Vision angeboten.

Nach Aufhebung der Beschlagnahme und Indizierung im Jahr 2016 und einer FSK-Neuprüfung im Jahr 2017 ist "Tanz der Teufel" in der Uncut-Fassung inzwischen bereits ab 16 Jahren freigegeben.

"Tanz der Teufel 2" wurde bereits 2018 auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht.

