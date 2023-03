News

"Talking Heads: Stop Making Sense" bekommt 4K-Remaster und erscheint als "Deluxe" Vinyl-LP-Edition

Der Konzertfilm "Talking Heads: Stop Making Sense" erscheint in einer neuen "Deluxe Edition", die erstmals alle Songs auf Vinyl enthält. Die Doppel-LP kommt am 18.08.2023 in den Handel.

Zeitgleich soll "Stop Making Sense" zumindest in den USA noch einmal mit 4K-Remaster ins Kino kommen. Das Label A24 bereitet derzeit die Restauration des Films von Jonathan Demme aus dem Jahr 1984 vor. Ob "Stop Making Sense" später auch auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray veröffentlicht werden soll, ist noch offen.

bereits erhältlich:

Tracklisting "Stop Making Sense"

LP

1. Psycho Killer

2. Heaven

3. Thank You for Sending Me an Angel

4. Found a Job

5. Slippery People

6. Cities

7. Burning Down the House

8. Life During Wartime

9. Making Flippy Floppy

10. Swamp

11. What a Day That Was

12. This Must Be the Place (Naïve Melody)

13. Once in a Lifetime

14. Big Business/I Zimbra

15. Genius of Love

16. Girlfriend is Better

17. Take Me to the River

18. Crosseyed and Painless

