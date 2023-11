News

"Supergirl - Director's Cut" erscheint auf Blu-ray Disc

Plaion Pictures veröffentlicht "Supergirl" am 18.01.2024 auf Blu-ray Disc. Der Fantasy-Klassiker mit Helen Slater aus dem Jahr 1980 wird in drei verschiedenen Fassungen als Blu-ray Disc-Mediabook in zwei unterschiedlichen Cover-Varianten angeboten. Dabei handelt es sich um die Kinofassung, die internationale Langfassung sowie den "Director's Cut".

Die Blu-ray Disc wird mit deutschem DTS HD MA 2.0 und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind ein Making of und Trailer geplant.

