News

StudioCanal: "Highlander" mit 4K-Remaster ab September noch einmal im Kino

StudioCanal setzt seine "Best of Cinema"-Reihe mit restaurierten Filmklassikern im August mit "Highlander" fort. Die 4K-restaurierte Version des Action-Fantasy-Klassikers mit Christopher Lambert und Sean Connery startet am 06.09.2022 in den deutschen Kinos. Vorab wurde jetzt ein neuer Trailer veröffentlicht:

"Higlander" wurde bereits 2016 in 4K restauriert und auch als Blu-ray Disc-Neuauflage veröffentlicht. Eine Ultra HD Blu-ray wurde aber bislang noch nicht angekündigt.

StudioCanal bringt im Rahmen der "Best of Cinema"-Reihe bis Jahresende die folgenden Filme zurück ins Kino:

Tiger and Dragon (02.08.2022)

Highlander (06.09.2022)

Reservoir Dogs (04.10.2022)

Die Klapperschlange (01.11.2022)

African Queen (06.12.2022)

bereits auf Ultra HD Blu-ray erhältliche "Best of Cinema"-Filme:

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.