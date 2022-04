News

Steven Spielbergs "Unglaubliche Geschichten" erscheinen als Komplett-Edition auf Blu-ray Disc

Turbine Medien veröffentlicht "Unglaubliche Geschichten" (Amazing Stories) als Komplett-Edition auf Blu-ray Disc. Die bereits in zwei getrennten Sets als "SD on Blu-ray" veröffentlichten 47 Episoden der von Steven Spielberg produzierten Mystery-Serie erscheinen am 03.06.2022 auf insgesamt zwei Blu-ray Discs.

Die einzelnen Folgen werden im 4:3-Format mit deutschem Dolby Digital 2.0-Ton und englischem Originalton in Dolby Digital 5.1 präsentiert.

