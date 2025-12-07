News

"Star Wars"-Originalfassung kommt 2027 zurück ins Kino

Disney und Lucasfilm kündigen für 2027 die Kino-Wiederaufführung von "Star Wars" in der Originalfassung von 1977 an. Am 19.02.2027 soll der erste "Krieg der Sterne"-Film für kurze Zeit zum 50. jährigen Jubiläum noch einmal ins Kino kommen. George Lucas hat "Star Wars: A New Hope" ebenso wie die weiteren Filme der "Classic Trilogy" in den Folgejahren immer wieder verändert und nur diese neueren Versionen auch später auf DVD, Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray veröffentlicht.

Grundlage für die Wiederaufführung sollte eine neue restaurierte Version der Kinofassung sein. Was für ein Master die Basis für die Neuaufführung bildet, ist nicht bekannt. Es gibt zumindest noch einige Original-Kinokopien z.B. im Archiv des "British Film Institute" (BFI), welches bereits in einer restaurierten Version in Großbritannien für einzelne Screenings in diesem Jahr zum Einsatz kam. Das BFI weist zwar auf einzelne Abnutzungen hin, betont aber vor allem die gut erhaltenen Technicolor-Farben.

Ob die "Star Wars"-Original-Kinofassung später auch auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc erscheinen soll, ist nicht bekannt.

