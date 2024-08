News

"Star Wars: The Acolyte" startet bei Disney+

Disney+ präsentiert ab Mittwoch die neue "Star Wars"-Serie "The Acolyte". Der Streaming-Dienst beginnt die Ausstrahlung der Serie mit einer Doppel-Folge. Insgesamt umfasst die erste Staffel acht Folgen. Konzipiert wurde die Serie von Leslye Headland, die u.a. an der Netflix-Serie "Matrjoschka" (Russian Doll) beteiligt war.

Offizielle Synopsis:

In "Star Wars: The Acolyte" stellt sich bei der Untersuchung eines schockierenden Verbrechens ein angesehener Jedi-Meister (Lee Jung-jae) einer gefährlichen Kriegerin aus seiner Vergangenheit (Amandla Stenberg) gegenüber. Als weitere Hinweise auftauchen, beschreiten sie einen dunklen Weg, auf dem finstere Mächte enthüllen, dass nicht alles so ist, wie es scheint ...

Ob "The Acolyte" später auch auf Ultra HD Blu-ray erscheinen wird, ist noch offen. Am 07.06. erscheint "Obi-Wan Kenobi" und am 05.07. auch die erste "Andor"-Staffel als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook.

www.disneyplus.com

