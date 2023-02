News

"Star Trek: Picard - Staffel 3" jetzt bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video zeigt ab sofort die dritte und letzte Staffel von "Star Trek: Picard". Die erste Episode "Die nächste Generation" wurde in der Nacht auf Freitag veröffentlicht. Die weiteren der insgesamt zehn Folgen erscheinen jeweils im Wochentakt. Parallel läuft die Serie bei Paramount+ und wird auch über den Paramount+ Channel angeboten.

In der finalen Staffel von "Star Trek: Picard" gibt es u.a. ein Wiedersehen mit vielen Stars aus "Star Trek: The Next Generation" wie LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis und Brent Spiner.

Heute Abend präsentiert Paramount+ noch bei YouTube ein Live-Event zum Start der dritten und finalen Staffel von "Star Trek: Picard".

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.