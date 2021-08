News

"Space Jam: A New Legacy" mit Dolby Atmos-Mix auf 4K Ultra HD Blu-ray

Warner veröffentlicht "Space Jam: A New Legacy" inklusive englischem Dolby Atmos-Mix auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray. In den USA wurden jetzt Details zur Ausstattung veröffentlicht. Dort ist die Veröffentlichung bereits für den 05.10.2021 geplant. Zum Bonus-Material sollen mehrere Making of-Featurettes und Deleted Scenes gehören. Sogar eine deutsche Tonspur wird voraussichtlich bereits auf den US-Discs dabei sein deren Tonformat aber noch nicht bekannt ist.

In Deutschland erscheint "Space Jam: A New Legacy" voraussichtlich im November auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray. Amazon.de nennt den 04.11.2021 als VÖ-Termin für das 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook.

Die "Space Jam"-Fortsetzung läuft seit dem 15.07.2021 in den deutschen Kinos und wird bereits ab dem 30.08.2021 in digitalen Streaming-Shops zum Verkauf und Verleih erhältlich sein - auch in Ultra HD.

Der erste "Space Jam"-Film aus dem Jahr 1996 ist bereits seit Anfang Juli als limitierte "Titans of Cult" Steelbook-Edition auf Ultra HD Blu-ray erhältlich. Diese wird aber nur von einzelnen Händlern wie z.B. dem Media Markt angeboten. Bei Amazon.de ist nur die UK-Import-Version erhältlich, die aber neben englischem Dolby Atmos-Sound auch die deutsche Synchronfassung in Dolby Digital 5.1 enthalten soll.

bereits erhältlich:

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.