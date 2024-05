News

Sony verschiebt "Kraven the Hunter"-Kinostart

Sony hat erneut den Kinostart von "Kraven the Hunter" verschoben. Der Marvel-Film mit Aaron Taylor-Johnson sollte ursprünglich am 29.08.2024 in den deutschen Kinos starten und wurde jetzt in den USA auf den 13.12.2024 verschoben. Mit der Heimkino-Veröffentlichung auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc ist somit auch erst im Frühjahr 2025 zu rechnen.

Auslöser für die Verschiebung von "Kraven the Hunter" ist die Verlegung des Kinostarts des neuen "Karate Kid"-Films vom 13.12.2024 auf den 30.05.2025 um diesen im Anschluss an das Finale der Netflix-Serie "Cobra Kai" präsentieren zu können. Sony hält derzeit noch an den Plänen für "Venom 3: The Last Dance" fest, dessen Kinostart für den 24.10.2024 geplant ist.

Im Mai erscheint von Sony das Spider-Man Spin Off "Madame Web" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc fürs Heimkino.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.