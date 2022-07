News

Sony verschiebt Kinostart von "Spider-Man"-Spin Off "Madame Web"

Sony hat den Kinostart von "Madame Web" verschoben. Das "Spider-Man"-Spin Off mit Dakota Johnson war bislang für den 06.07.2023 geplant und wurde jetzt in den USA um gleich drei Monate auf den 07.10.2023 verschoben.

Am ursprünglichen "Madame Web"-Starttermin im Juli 2023 soll jetzt "Insidious 5" starten. Sony verschiebt auch einen weiteren Marvel-Film, dessen Titel bislang noch nicht bekannt gegeben wurde, vom 06.10.2023 auf den 07.06.2024.

Für den 01.06.2023 ist weiterhin der animierte Spider-Man-Film "Spider-Man: Across the Spider-Verse" geplant und am 08.09.2022 bringt Sony "Spider-Man: No Way Home" als "The More Fun Stuff Version" noch einmal ins Kino.

