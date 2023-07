News

Sony: PlayStation 5 bekommt Dolby Atmos-Update

Sony präsentiert ab heute für ausgewählte PlayStation 5-Nutzer eine neue Beta-Firmware, die im Lauf des Jahres weltweit erscheinen soll. Neben vielen kleineren Änderungen gehört die Unterstützung von Dolby Atmos zu den größten technischen Veränderungen. Durch ein Upgrade der "Tempest 3D AudioTech"-Engine soll zukünftig auch die Dolby Atmos-Wiedergabe z.B. mit Soundbars und Heimkino-Systemen möglich werden:

3D Audio powered by Tempest 3D AudioTech kann jetzt auch von Personen genutzt werden, die kompatible Dolby Atmos-fähige HDMI-Geräte wie Soundbars, Fernseher oder Heimkinosysteme besitzen. Tempest 3D AudioTech rendert speziell auf die verwendete Dolby Atmos-Lautsprechereinrichtung, einschließlich Overhead-Kanälen, ab und ermöglicht so ein noch besseres Eintauchen in die Klanglandschaften von PS5-Spielen.

Um Dolby Atmos einzuschalten, geht zu [Einstellungen] > [Sound] > [Audioausgabe] > [Audioformat (Priorität)] und wählt dann [Dolby Atmos] aus.

Auch Medien-Apps sollen zukünftig (nach einem Update) die Dolby Atmos-Tonausgabe unterstützen. In der Beta-Version gibt es diese Möglichkeit aber derzeit noch nicht.

Die PlayStation 5 wird noch bis zum 07.08.2023 zum reduzierten Sommer-Preis angeboten und ist derzeit bei Amazon sogar für nur 459,99 EUR erhältlich. Im September erscheint außerdem ein neues "Marvel’s Spider-Man 2 Limited Edition Bundle".

