News

Sony: Neues Playstation 5 Ultra HD Blu-ray-Laufwerk mit Online-Pairing (Update)

Sony bietet die PlayStation 5 zukünftig in einer kompakteren Version mit einem extern anschließbaren Ultra HD Blu-ray-Disc-Laufwerk und einer auf 1 TB vergrößerten SSD an. Für das Ultra HD Blu-ray-Disc-Laufwerk ist eine Online-Aktivierung vorgesehen. Wie aus Unterlagen hervorgeht, erfolgt beim Anschluss des Ultra HD Blu-ray-Laufwerks via USB ein Pairing mit der Konsole, für das eine Online-Verbindung erforderlich ist. Dabei scheint es sich um einen einmaligen Vorgang zu handeln. Sony selbst hat bislang keine weiteren Details dazu veröffentlicht. Neu ist der Vorgang nicht. Denn auch bei der bisherigen PlayStation 5 wird das interne Ultra HD Blu-ray-Laufwerk mit der Konsole "verheiratet".

Das neue externe Laufwerk wird direkt mit dem Gehäuse der Konsole verbunden. Es wird weiterhin im Handel eine PlayStation 5 im Bundle mit dem Ultra HD Blu-ray-Laufwerk und eine "Digital Edition" ohne Laufwerk geben. Dieses wird aber auch separat für 119,99 EUR verkauft und kann nachträglich hinzugefügt werden.

Das Volumen der neuen PS5 wurde laut Sony im Vergleich zu den Vorgängermodellen um mehr als 30 % und das Gewicht um 18 % bzw. 24 % reduziert. Das neue PS5-Modell wird die bisherigen Varianten ablösen und soll ab November 2023 zunächst in den USA und in den folgenden Monaten auch weltweit erhältlich sein.

Die neue PS5 mit Ultra HD Blu-ray-Disc-Laufwerk wird für 549.99 EUR und die PS5 Digital Edition für 449.99 EUR angeboten. Im Lieferumfang des neuen PS5-Modells ist ein horizontaler Ständer enthalten. Außerdem wird ein neuer vertikaler Ständer, der mit allen PS5-Modellen kompatibel sein soll, einzeln für 29,99 EUR verkauft. Dieser war bislang beim Kauf einer PlayStation 5 inklusive.

Update: In den USA ist die neue PlayStation 5 mit dem externen Laufwerk inzwischen erhältlich. Laut ersten Nutzerberichten soll die Online-Aktivierung des Laufwerks auch beim Wechsel zu einer anderen Konsole funktionieren und somit die Verwendung des Ultra HD Blu-ray-Laufwerks nicht an eine Konsole gebunden sein.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.