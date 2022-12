News

"Sonic the Hedgehog 1 & 2" erscheinen als 4K Ultra HD Blu-ray-Doppelpack

Paramount veröffentlicht die beiden "Sonic the Hedgehog"-Filme in einer weiteren Ultra HD Blu-ray-Doppel-Edition. Nach dem bereits im November veröffentlichten Doppel-Steelbook erscheint am 16. Februar 2023 noch ein weiteres Ultra HD Blu-ray-Doppelpack mit Standard-Verpackung.

Bild: 2,39:1

Ton: Deutsch (Dolby Digital 5.1), Englisch (Dolby Atmos)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

• Kommentar von Regisseur Jeff Fowler und der (OV-)Stimme von Sonic Ben Schwartz

• Animierter Kurzfilm: Sonic Drone Home– Sonic, Tails und Knuckles finden einen Schrottplatz in Green Hills mit einem bekannten Eindringling – eine von Robotniks Dronen!

• Gelöschte und erweiterte Szenen – Einige Ringe, die zurückgelassen wurden; sehen Sie sich diese noch nie zuvor gesehenen gelöschten und erweiterten Szenen an!

• Bloopers – Lachen Sie mit bei diesen urkomischen Patzern!

• Musikvideo – Kid Cudi: Stars in the Sky

• Finde dein Team – Schnappen Sie sich einen Chillidog und lassen Sie sich vom Cast mit hinter die Kulissen des Filmdrehs und ihrer Zusammenarbeit am Set nehmen

• Der kräftige Schläger: Knuckles – Lassen Sie sich von der Crew und dem Echidna persönlich, Idris Elba, durch die Geschichte von Knuckles und seiner Entwicklung für den Film führen

• Blitzrunde / Schnellfeuer-Antworten mit Ben Schwartz – Erfahren Sie mehr über die Person hinter dem blauen Igel in dieser lustigen Sonic-schnellen Fragen- und Antwortrunde mit Ben Schwartz

• Robotnik neu erfunden – Papa hat einen brandneuen Schnurrbart… und ein neues Ei-Mobil! Blicken Sie mit Jim Carrey hinter die Kulissen, um die von den Videospielen inspirierten Wurzeln seines neuen Aussehens zu entdecken und zu erleben, wie dieser Profi in seine Rolle schlüpft

• Ein Geschwisterchen für Sonic: Tails – Nachdem sie die Figur seit fast einem Jahrzehnt in den Videospielen spricht, nimmt Sie Colleen O’Shaughnessy mit auf das witzige Unterfangen, Tails auf die große Leinwand zu bringen

