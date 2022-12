News

Mehrkanalendstufe IOTAVX AVXP1 zum Sonderpreis bei HifiPilot

Bildquelle: HifiPilot

Die mit 170 Watt pro Kanal (4 Ohm) äußerst leistungsfähige Mehrkanalendstufe ist bei HifiPilot ab sofort zum einmaligen Sonderpreis von nur 1.199 Euro erhältlich. Die Boxing Day-Aktion läuft bis einschließlich 31.12.2022.

Wir konnten die massive Konstruktion mit exorbitant großem Ringkerntrafo und großzügig dimensionierten Elkos bereits unter die Lupe nehmen und waren nicht nur von der überdurchschnittlich soliden Verarbeitung und den überragenden Leistungsreserven beeindruckt, sondern auch vom exzellenten Preis-/Leistungsverhältnis. In größeren Räumen und dedizierten Heimkinos fühlt sich die 7-Kanal Class AB-Endstufe mit über 30 kg Gewicht am wohlsten. Große Alu-Kühlkörper für jeden Endstufenzug sorgen für ein optimales Temperaturmanagement und auch im Detail zeigt die Komponente einen audiophilen Aufbau, wie es ihn sonst nur in deutlich teureren Boliden gibt. Unser Fazit: Extrem kraftvoll, kultiviert, detailreich und präzise aufspielend liefert die AVXP1 ein sensationelles akustisches Ergebnis. Wer sich nochmal genauer informieren möchte, findet hier den Testbericht (Klick!).

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.