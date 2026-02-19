News

SciFi-Thriller "Somnium" erscheint auf Blu-ray Disc

Meteor Film veröffentlicht "Somnium" auf Blu-ray Disc. Der Science Fiction-Horror-Thriller von Racheal Cain mit Chloë Levine, Will Peltz, Peter Vack und Grace van Dien erscheint voraussichtlich am 30.04.2026 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

