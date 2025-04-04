News

Sofanella präsentiert neue Kinosofa-Serie NANTO mit 4D-Technologie

Der Möbelversand-Spezialist Sofanella erweitert sein Sortiment um die neue Heimkino- und Wohnzimmer-Sofa-Serie Nanto. Die innovativen 2- und 3-Sitzer bringen mit modernsten Funktionen wie integrierter Sitzvibration das authentische Flair eines 4D-Kinosaals ins eigene Zuhause.

Technische Features für ultimatives Heimkino-Erlebnis

Alle Nanto Kinocouch-Modelle überzeugen mit durchdachten technischen Annehmlichkeiten. Ein besonderes Highlight sind die versenkbaren Getränkehalter in der Mittelkonsole, die im geschlossenen Zustand als praktische Wireless-Charging-Station für das Smartphone dienen. Mit einem Knopfdruck fahren die Halter automatisch aus dem Sofa heraus, um Bechern oder Flaschen optimalen Halt zu bieten. Zusätzliche USB-C und USB-Anschlüsse stehen für weitere Geräte zur Verfügung.

Was die Nanto-Serie besonders auszeichnet, sind ihre beeindruckenden 4D-Funktionen: Integrierte Subwoofer sowie eine synchronisierbare Sitzvibration bringen passend zu Handlungselementen die Polster beider Sitze in Bewegung. Diese Features lassen sich bequem per Bluetooth-Button auf der Mittelkonsole aktivieren, wodurch die Couch eine Verbindung zum TV oder Mobilgerät herstellt. So tauchen Filmfans noch tiefer ins Geschehen ein – mit unmittelbarer Soundkulisse und spürbarer Action.

Komfort und Erholung neu definiert

Die Nanto-Serie bietet nicht nur ein einzigartiges Entertainment-Erlebnis, sondern auch höchsten Sitzkomfort. In allen 2- und 3-Sitzern ist die bewährte Sofanella-Relaxfunktion verbaut. Mithilfe der eleganten Bedienleiste an den Armlehnen hebt sich das Fußteil stufenlos und leise an, bis die gesamte Sitzeinheit eine angenehme Liegeposition einnimmt. Auch die Kopfteile sind in ihrer Höhe sowie Neigung elektrisch verstellbar.

Ein exklusives Feature der Nanto-Serie ist die innovative Herz-Waage-Position, die auf Knopfdruck aktiviert werden kann. Diese ergonomisch durchdachte Liegefläche sorgt für eine optimale Entlastung der Wirbelsäule, indem sie den Körper in eine Position bringt, bei der sich das Herz auf Höhe der Beine befindet. Diese spezielle Haltung fördert die Durchblutung, reduziert den Druck auf die Bandscheiben und ermöglicht eine vollständige Entspannung der Rückenmuskulatur. Die intuitive Steuerung dieser Spezialfunktion erfolgt nahtlos über dieselbe Bedienleiste, mit der auch alle anderen Komfortfunktionen gesteuert werden.

Verfügbare Modelle und Konfigurationen

Die Nanto-Sofas von Sofanella stehen in den folgenden Varianten zur Auswahl:

Für die Leder-Ausführungen bietet Sofanella drei verschiedene Leder-Arten von Comfort bis Deluxe an. Die Stoff-Sofas können mit verschiedenen Farben sowie dezenten Mustern und Strukturen individualisiert werden. Interessenten können vor dem Kauf Farbproben anfordern, um die perfekte Wahl für ihren persönlichen Geschmack zu treffen.

Das Nanto-Kinosofa wird im Showme-Showroom in Bielefeld ausgestellt und kann dort probegesessen werden.

Nähere Informationen zu allen Sofanella-Sofas gibt es im Online-Shop unter www.sofanella.de.

Bildquelle: Sofanella

