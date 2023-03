News

Sky zeigt "The Weeknd: Live at SoFi Stadium" ab heute

Sky zeigt ab heute das Konzertspecial "The Weeknd: Live at SoFi Stadium" von HBO. Das Konzertspecial aus dem SoFi-Stadion in Los Angeles wurde 2022 während der ersten Etappe der "After Hours Til Dawn Tour" in den USA aufgezeichnet und enthält u.a. zahlreiche Hits aus den Alben "After Hours" und "Dawn FM".

Das Live-Event ist rund 95 Minuten lang und steht über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW zum Abruf bereit.

www.sky.de

