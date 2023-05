News

Sky zeigt Formel 1-Rennen gratis auf YouTube

Sky zeigt mehrere Formel 1-Rennen kostenlos auf YouTube. Nach dem Ausstieg von RTL aus der Formel 1 war die Rennserie bislang nur exklusiv für zahlende Sky-Abonnenten zu sehen. Da der Pay TV-Sender keinen neuen Medienpartner finden konnte, überträgt Sky mehrere der insgesamt vier noch 2023 und 2024 fürs "Free TV" vorgesehenen Rennen selbst u.a. als kostenlosen Live-Stream auf dem Sky Sport YouTube-Kanal in voller Länge.

Laut einer Mitteilung von Sky soll neben dem "Großen Preis der Emilia-Romagna" (Imola) auch der "Große Preis von Ungarn" (Budapest) ohne Werbeunterbrechung live bei YouTube zu sehen sein. Darüber hinaus werden die Rennen bei Sky Sport F1, dem Streamingdienst WOW sowie über die Sky Sport-Website und die Sky Sport App übertragen.

Die Termine:

Großer Preis der Emilia-Romagna (Imola) 21.05. ab 15 Uhr

Großer Preis von Ungarn (Budapest) 23.07. ab 15 Uhr

Wer die Formel 1 in 4K-Qualität sehen will, benötigt auch weiterhin ein Sky Q-Abo. Auf dem Sender Sky Sport UHD werden die Formel 1-Rennen in Ultra HD & HDR übertragen.

