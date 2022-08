News

"Sky Showcase HD" mit "House of the Dragon" und weiteren Sky-Highlights geht auf Sendung

Sky startet heute offiziell seinen neuen "Sky Showcase"-Sender. Sky Showcase HD soll zukünftig auf Sendeplatz 100 Entertainment-Highlights aus dem gesamten Sky-Angebot zeigen:

Zuschauer können tagsüber gleichermaßen beliebte Serien-Highlights, hochwertige Dokumentationen wie auch topaktuelle Sportnachrichten von Sky Sport News genießen. In der Primetime folgen die besten Sky Originals und andere Top Highlights. Und auch ausgewählte Filmhighlights von Sky Cinema und Sky Originals Movies gehören zum Programm. Für die jungen Entertainment-Fans sind selektierte Programm-Highlights von den Partnersendern integriert.

Vor allem Serien sind auf dem Sender zu finden. Bei Sky Showcase HD laufen u.a. Serien wie "Gentleman Jack", "Ghosts" und "The Staircase" sowie ab dem 22. August auch das "Game of Thrones"-Prequel "House of the Dragon".

Sky Showcase ist sowohl im Entertainment-Paket auf Sky Q enthalten als auch auf dem Streamingdienst WOW verfügbar.

Neben Sky Showcase hat Sky bereits im Juli eine Reihe neuer Sport Sender gestartet.

