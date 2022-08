News

Pixar zeigt "Lightyear" in IMAX Enhanced bei Disney+

Disney zeigt neben den Marvel-Filmen jetzt auch das Pixar-Abenteuer "Lightyear" bei Disney+ im IMAX Enhanced-Format. Dabei wird ein erweitertes Bildseitenverhältnis von 1,90:1 für einzelne Szenen verwendet während die normale Kinofassung das klassische Cinemascope-Format von 2,39:1 nutzt.

Das "Toy Story" Spin Off über den Weltraumhelden Buzz Lightyear erscheint am 29.09.2022 auch auf Blu-ray Disc und als Blu-ray-Steelbook. Einige Wochen vorher dürfte auch mit einer Veröffentlichung bei Amazon Prime Video und Apple iTunes zu rechnen sein. Eine Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung ist in Deutschland nicht geplant.

www.disneyplus.com

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.