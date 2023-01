News

Sky kündigt "The Last Of Us" Start der HBO-Serie in Ultra HD an

Sky zeigt "The Last of US" zeitgleich zum US-Start auch in Deutschland. Die HBO-Serie mit Pedro Pascal (The Mandalorian) und Bella Ramsey (Game of Thrones) basiert auf dem gleichnamigen Computerspiel von Sony und soll ab dem 16. Januar 2023 bei Sky zu sehen sein. Die neunteilige erste Staffel wird zunächst über Sky Q auf Abruf sowie auf dem Streamingdienst WOW veröffentlicht.

Die Ausstrahlung erfolgt mit einer Episode pro Woche. Die neun Episoden sind wahlweise im Original oder in der deutschen Synchronisation sowie wahlweise mit deutschen oder englischen Untertiteln verfügbar.

Ab dem 06.03.2023 wird "The Last of Us" immer montags um 20.15 Uhr auch in Ultra HD auf dem Sender Sky Atlantic gezeigt.

www.sky.de

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.