"Sky Glass"-Verkaufsstart für 4K-Streaming-Fernseher mit Dolby Atmos-Soundsystem rückt näher

Sky bietet seinen "Sky Glass"-Fernseher nach Großbritannien jetzt ab dem 25.08.2022 auch in Irland an. In Deutschland ist der Verkaufsstart ebenfalls noch in diesem Jahr geplant. Der genaue Termin ist aber noch offen.

Der Ultra HD-Fernseher ist mit einem Dolby Atmos-Soundsystem ausgestattet und als Streaming-TV mit Online-Zugriff auf das Sky-Angebot konzipiert. Der Fernseher mit Quantum Dot-Display wird mit Bilddiagonalen von 43, 55 und 65 Zoll angeboten und unterstützt de HDR-Formate HDR10, Dolby Vision und HLG.

Streaming ist über Ethernet oder WiFi 6 möglich. Ein DVB-S2 und DVB-C-Tuner sind ebenfalls integriert. Dieser soll aber lediglich als "Fallback" für frei empfangbare Sender außerhalb des Sky-Angebots dienen. Neben Sky sind auch Streaming-Apps u.a. von Netflix und Disney+ an Bord.

Für externe Quellen stehen 3 x HDMI 2.1 sowie ein USB-Anschluss zur Verfügung. Sky Glass verfügt über eine eigene Sprachsteuerung und wird in fünf verschiedenen Farben angeboten.

Sky Glass wird von Sky direkt verkauft oder ähnlich wie bei Smartphones mit monatlichen Raten im Rahmen des Sky-Abos vermarktet. In Irland ist Sky Glass ab 15 EUR im Monat für das 43 Zoll-Modell, 20 EUR für den 55 Zöller und 26 EUR für die 65 Zoll-Variante erhältlich. Multiroom-Nutzer können gegen Aufpreis von 19 EUR pro Monat einen "Sky Stream Puck" zum Anschluss an einen weiteren Fernseher hinzubuchen.

