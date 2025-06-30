News

Sky erweitert TV-Angebot um neue Sender

Sky bringt mit National Geographic und National Geographic WILD zwei Sender zurück ins Angebot des Pay TV-Anbieters. Ab dem 1. Juli 2025 ist National Geographic wieder bei Sky empfangbar, National Geographic WILD soll Anfang August 2025 folgen.

Allerdings hat Sky den Discovery Channel ebenfalls am 1. Juli 2025 aus dem Senderangebot genommen. Tausende Stunden von Discovery-Produktionen sollen aber über die Discovery+ App weiterhin auf Sky Stream sowie über Sky Q mit Internetverbindung verfügbar bleiben.

www.sky.de

