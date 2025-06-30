News
"Krull" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook
30.06.2025 (Karsten Serck)
Sony veröffentlicht "Krull" auf Ultra HD Blu-ray. Der Science Fiction-Klassiker von Peter Yates erscheint am 18.09.2025 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook.
Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und wird mit englischem Dolby Atmos-Ton und einem deutschen DTS HD MA 5.1-Mix ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind u.a ein Audio-Kommentar, Making of-Featurettes und Trailer geplant.
