Sky: "Das Boot" und noch mehr Sky Originals im nächsten Jahr

Sky kündigt zahlreiche neue deutsche eigenproduzierte Serien an. Neben den Sky Originals "Die Ibiza Affäre" und "Die Wespe", die beide noch in diesem Jahr starten, plant Sky für 2022 die Ausstrahlung der Serien "Der Pass", Staffel zwei, "Paradiso", "Souls" und die vierte Staffel des Welterfolgs "Babylon Berlin".

Außerdem soll im 2. Quartal 2022 die dritte Staffel von "Das Boot" starten. Die zehn neuen Folgen von "Das Boot" werden sogar in 8K-Auflösung inklusive Dolby Atmos-Sound produziert.

Insgesamt ist von Sky die Ausstrahlung von 60 eigenproduzierten Serien aus Deutschland, Großbritannien und Italien geplant. Darüber hinaus haben die Dreharbeiten der Serie "Munich Match" vor kurzem begonnen und weitere, neue Serien gehen in den kommenden Monaten in Produktion, darunter "Autobahn", "Tender Hearts" und "Chamäleon". Weitere Serien sind in Planung und sollen in den kommenden Monaten verkündet werden.

