"James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" kommt auch in 3D ins Kino

Der neue James Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" (No Time To Die) kommt auch in 3D ins Kino. Zwar wurde "Bond 25" nur in 2D gedreht und wurde so auch bislang angekündigt. Kurzfristig scheinen die Produzenten aber noch eine 3D-Konvertierung in Auftrag gegeben zu haben, die 007 mehr Tiefe verleihen soll.

Universal wird das neue 007-Abenteuer mit Daniel Craig in Deutschland ab dem 30.09.2021 im Kino zeigen. Ob "Keine Zeit zu sterben" später auch als Blu-ray 3D erscheinen wird, ist derzeit noch offen.

