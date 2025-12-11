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Horror-Thriller "Silent Night, Deadly Night" jetzt im Kino und bald auf Blu-ray Disc

StudioCanal veröffentlicht "Silent Night, Deadly Night" auf Blu-ray Disc. Der Horror-Thriller mit Rohan Campbell über einen Killer im Weihnachtsmann-Kostüm läuft seit dem 11.12.2025 mit FSK18-Freigabe in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich am 26.03.2026 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

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