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IOTAVX 3-Kanal-Endstufe AVXP 3-300 mit 200 Euro Vorbesteller-Rabatt

Bildquelle: IOTAVX

IOTAVX kündigt die Markteinführung der neuen AVXP 3-300 3-Kanal-Endstufe an und startet direkt eine Vorbesteller-Aktion. Die ersten 100 verkauften Geräte werden mit einem Rabatt von 200 Euro angeboten. Die Auslieferung erfolgt im April 2026.

Die komplett überarbeitete und leistungsstärkere Generation der 3-Kanal-Endstufenserie wurde auf Basis der AVXP-3-230 entwickelt und bietet eine deutlich höhere Ausgangsleistung sowie nochmals optimierte Stromversorgung, so IOTAVX. 300 Watt pro Kanal an 4 Ohm werden geboten und sollen insbesondere im anspruchsvollen Front- und Center-Bereich eine enorme Dynamik und Präzision liefern. Die höhere Performance wurde durch ein optimiertes Energie- und Verstärkerdesign erreicht. Selbst extreme dynamische Lastwechsel sollen der neuen 3-Kanal-Endstufe keine Probleme bereiten.

Die AVXP 3-300 eignet sich perfekt für die Kombination mit der Mehrkanal-Vorstufe IOTAVX AVX17 für komplexe Mehrkanal-Lautsprecherkonfigurationen (z.B. 9.1.4 oder 7.1.6). Die AVXP 3-300 nimmt Heimkino-Enthusiasten und anspruchsvolle Anwender ins Visier, die maximale Kontrolle, Dynamik und Langzeitstabilität erwarten.

Weitere Infos und die Möglichkeit zur Vorbestellung hier:

Genannte IOTAVX-Geräte bei areadvd.de im Test:

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