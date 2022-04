News

"Shazam! Fury of the Gods" kommt wegen "Avatar 2" später ins Kino

Warner hat in den USA den Kinostart von "Shazam! Fury of the Gods" verschoben. Ursprünglich sollt der zweite "Shazam!"-Film am 16.12.2022 zeitgleich mit "Avatar: The Way of Water" starten.

Die Konkurrenz erscheint aber wohl doch zu groß und deswegen wurde der US-Kinostart von "Shazam! Fury of the Gods" jetzt auf den 21.12.2022 verschoben. Ursprünglich sollte der Film bereits ab April im Kino zu sehen sein.

