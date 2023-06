News

"Shazam! Fury of the Gods" jetzt mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc erhältlich

"Shazam! Fury of the Gods" ist ab sofort auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc fürs Heimkino erhältlich.

Der zweite "Shazam!"-Kinofilm mit Zachary Levi wird inklusive deutschem und englischem Dolby Atmos-Mix auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc präsentiert und ist neben den Standard-Editionen auch als Ultra HD Blu-ray-Steelbook erhältlich.

Das Bonus-Material besteht u.a. aus einem Blick hinter die Kulissen, Charakter-Featurettes, einem Audio-Kommentar und rund 30 Minuten nicht verwendeten, erweiterten und alternativen Szenen.

Shazam - Shazam! Fury of the Gods (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,39:1

Ton: Deutsch, Englisch (Dolby Atmos TrueHD)

Untertitel: Deutsch, Englisch

Extras:

Audiokommentar von Regisseur David F. Sandberg

Shazam! Fury of the Gods - Making-of

Shazam! Hinter den Szenen

Shazam! Der Zac-Effekt

Shazam! Fury of the Gods - Mythologie

Schwesternschaft des Bösen

Der Fels der Ewigkeit 2.0

Familientreffen im Shazam-Stil

Über 30 Minuten nicht verwendete Szenen

Shazam - Shazam! Fury of the Gods (Blu-ray Disc)

Bild: 2,39:1

Ton: Deutsch (Dolby Atmos TrueHD) Englisch (Dolby Atmos Digital Plus)

Untertitel: Deutsch, Englisch

Extras:

Audiokommentar von Regisseur David F. Sandberg

Shazam! Fury of the Gods - Making-of

Shazam! Hinter den Szenen

Shazam! Der Zac-Effekt

Shazam! Fury of the Gods - Mythologie

Schwesternschaft des Bösen

Der Fels der Ewigkeit 2.0

Familientreffen im Shazam-Stil

Über 30 Minuten nicht verwendete Szenen

