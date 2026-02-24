Paramount: Finaler "Scream 7"-Trailer online
Paramount hat den finalen Trailer für "Scream 7" veröffentlicht:
Der siebte Teil der Slasher-Reihe wurde von Kevin Williamson inszeniert und startet am 26.02.2026 in den deutschen Kinos. Mit der Veröffentlichung auf Ultra HD Blu-ray, Blu-ay Disc und DVD ist im Frühsommer zu rechnen.
Offizielle Synopsis:
Als in der ruhigen Stadt, in der Sidney Prescott (Neve Campbell) sich ein neues Leben aufgebaut hat, ein neuer Ghostface-Killer auftaucht, werden ihre schlimmsten Befürchtungen wahr, denn ihre Tochter (Isabel May) ist sein nächstes Ziel. Entschlossen, ihre Familie zu beschützen, muss Sidney sich den Schrecken ihrer Vergangenheit stellen, um dem Blutvergießen ein für alle Mal ein Ende zu setzen.
