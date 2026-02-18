News

"Cold Storage": Action-Horror mit Liam Neeson erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

StudioCanal veröffentlicht "Cold Storage" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der auf einem Roman von David Koepp basierende Action-Horror-Thriller von Jonny Campbell (Alien Autopsy) mit Liam Neeson, Joe Keery und Georgina Campbell läuft ab dem 19.02.2026 in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich am 21.05.2026 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

bereits erhältlich:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.