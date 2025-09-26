News
SciFi-Thriller "Nirvana - Die Zukunft ist ein Spiel" erscheint auf Blu-ray Disc
26.09.2025 (Karsten Serck)
Pandastorm Pictures veröffentlicht "Nirvana - Die Zukunft ist ein Spiel" auf Blu-ray Disc. Der Science Fiction-Thriller mit Christopher Lambert aus dem Jahr 1997 erscheint am 21.11.2025 mit einem italienischem DTS HD MA 5.1-Mix und deutschem PCM 2.0-Ton als Blu-ray Disc-Mediabook. Als Bonus-Material sind mehrere Featurettes und ein Booklet geplant.
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.