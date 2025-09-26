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Leica Laserprojektoren mit High-Tech-Multimedia-Möbel

Bildquelle: Leica / HiFi Forum Baiersdorf

Mit RGB-Lasertechnologie, 4K-Auflösung und hoher Lichtstärke bringen die neuen Projektoren Heimkino-Atmosphäre in jedes Wohnzimmer. Mit ViDAA Smart TV-Interface, Dolby Vision-Support und dem Filmmaker Mode beweisen die Geräte Flexibilität und den Fokus auf eine auhtentische Bildwiedergabe.

Da sich die Beamer in modernen Wohnzimmerumgebungen besonders gut machen, gibt es von Kettnaker und der USM Leica Cine Collection perfekt passende, sehr hochwertige Multimedia-Möbel in verschiedenen Ausführungen.

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