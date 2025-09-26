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Samsung erweitert Art Store um neue Kollektion

Bildquelle: Samsung

20 ikonische Fotografien, Cover und weitere kuratierte Werke aus den Archiven der Vogue sind jetzt im Samsung Art Store verfügbar. Mit dabei sind Momente aus 100 Jahren Kund, Kultur, Mode und Fotografie. Die Kunstwerke wurden von den Kuratoren und Kuratorinnen der Vogue und Daria Greene, Global Head of Content & Curation bei Samsung, aus den mehr als 400.000 Werke umfassenden Vogue-Archiven handverlesen.

„Modefotografie war schon immer mehr als nur Kleidung. Es geht darum, Fantasie, Identität und Kultur einzufangen“, sagt Kyle Menges, Director of Business Development bei Samsung. „Durch die Aufnahme von Vogue in den Samsung Art Store können Fans von Mode und Kunst diese Bilder zu Hause erleben – neu interpretiert als zeitlose Kunst.“

Der Samsung Art Store ist mit inzwischen über 4.000 Kunstwerken aus mehr als 115 Ländern bestückt und soll so das kontinuierliche Engagement von Samsung widerspiegeln, Kunst im privaten Umfeld erlebbar zu machen. Von renommierten europäischen Malern des 19. Jahrhunderts wie Vincent van Gogh, Pierre-Auguste Renoir und Claude Monet bis hin zu zeitgenössischen Ikonen wie Salvador Dalí, Jean-Michel Basquiat und Keith Haring sowie weltbekannten Partnern wie der Art Basel, dem MoMA und dem Metropolitan Museum of Art findet man eine bemerkenswerte Sammlung.

Der Samsung Art Store wurde in 2025 auf die TV-Serien Neo QLED 8K, Neo QLED 4K und QLED ausgeweitet. Außerdem ist er auf den Lifestyle-TVs The Frame und The Frame Pro verfügbar.

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