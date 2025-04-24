News

Action-Thriller "Shadow Force - die Letzte Mission" erscheint auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "Shadow Force - die Letzte Mission" auf Blu-ray Disc. Der Action-Thriller mit Kerry Washington und Omar Sy über zwei ehemalige Elitesoldaten auf der Flucht vor einer Geheimorganisation läuft ab dem 08.05.2025 in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich am 22.08.2025 auf Blu-ray Disc. Eine Ultra HD Blu-ray ist bislang nicht geplant.

