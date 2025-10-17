News

"Schiller: Euphoria" erscheint mit Blu-ray Disc, CD & Vinyl-LP (Update)

Schiller (Christopher von Deylen) veröffentlicht sein neues Album "Euphoria" am 07.11.2025 16.01.2026 . Neben der einfachen CD und LP erscheinen auch zwei "Super Deluxe" und "Limited Premium Deluxe"-Sondereditionen mit zusätzlicher Blu-ray Disc, die den "Illuminate"-Arenatour-Konzertfilm "Live in Berlin" und das "Music Discover Projekt: Weltreise"-Konzert mit dem HR-Sinfonieorchester in Dolby Atmos enthalten. Die "Limited Premium Deluxe"-Edition enthält noch eine weitere Blu-ray Disc mit einem "Live in Frankfurt"-Konzert und Momenten der "Wanderlust"-Clubtour in Dolby Atmos sowie Dokumentationen und die EP "Elysium" als limitierte Picture Disc.

Bei den Deluxe-Editionen ist neben dem "Euphoria"-Studio-Album auch noch das Live-Album "Sommerlust – Live at the Baltic Sea" auf einer zweiten CD dabei. Die Vinyl-Edition erscheint auf zwei 180 Gramm-Schallplatten in "Neon Pink + Curacao"-Optik. Außerdem gibt es eine exklusive 4 LP-Edition bei Amazon.de inklusive dem "Sommerlust"-Album mit "Glow in the Dark" und Neongelb-Optik.

Update: Die Veröffentlichung von "Euphoria" wurde zwischenzeitlich auf den 16.01.2026 verschoben.

