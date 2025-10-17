News

"Die Gangster Gang 2" erscheint mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc

Universal veröffentlicht "Die Gangster Gang" (The Bad Guys 2) im November auf Blu-ray Disc. Der Dreamworks-Animationsfilm erscheint am 27.11.2025 mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes, der Mini-Movie "Kleine Lügen zum Betrügen" und unveröffentlichte Szenen geplant.

