News
David Lynchs "Blue Velvet" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
17.10.2025 (Karsten Serck)
Plaion Pictures veröffentlicht "Blue Velvet" im Januar auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der David Lynch-Thriller aus dem Jahr 1986 mit Kyle MacLachlan, Laura Dern, Isabella Rossellini und Dennis Hopper erscheint am 29.01.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook mit DTS HD MA 5.1-Ton in Deutsch und Englisch. Als Bonus-Material sind u.a. mehrere Making of Featurettes und Deleted Scenes geplant. Das Mediabook wird in mehreren Cover-Varianten angeboten, darunter auch eine exklusive "Soft-Touch & Feel"-Edition im Plaion Shop.
