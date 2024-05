News

Satellitenfernsehen bleibt trotz Streaming erste Wahl für TV-Empfang

Der Satellitenbetreiber SES hat seinen neuen Astra TV-Monitor für 2023 veröffentlicht, in dem jährlich die in Deutschland genutzten Empfangswege fürs Fernsehen abgefragt werden.

Mit einem Anstieg auf 16,53 Millionen versorgten TV-Haushalten (2022: 16,34 Millionen) erreicht demnach der Sat-Empfang einen Marktanteil von 45,5 Prozent (2022: 45,0 Prozent). An zweiter Stelle befindet sich der Empfang über Kabel mit 15,11 Millionen TV-Haushalten und einem Marktanteil von 41,6 Prozent (2022: 15,21 Millionen bzw. 41,9 Prozent). Die Zahl der Haushalte mit Empfang über DVB-T2 HD legt leicht zu und liegt bei 1,22 Millionen oder umgerechnet 3,4 Prozent (2022: 1,14 Millionen bzw. 3,1 Prozent).

Trotz des zunehmenden Streaming-Angebots von Anbietern wie waipu.tv, Zattoo oder Magenta TV soll es beim IPTV mit 3,49 Millionen TV-Haushalten einen leichten Rückkang gegeben haben. Das entspricht einem Marktanteil von 9,6 Prozent (2022: 3,61 Millionen bzw. 9,9 Prozent).

Insgesamt ist die Zahl der TV-Haushalte 2023 leicht gestiegen, auf 36,36 Millionen (2022: 36,30 Millionen). Ebenso soll die Zahl der HD-Haushalte in Deutschland 2023 auf 33,65 Millionen gestiegen sein (2022: 33,52 Millionen). Damit empfingen knapp 92,5 Prozent aller TV-Haushalte in Deutschland ihr Programm in HD-Qualität. Der Satellit ist auch für HD-Fernsehen der führende Verbreitungsweg mit 15,41 Millionen erreichten Haushalten, gefolgt von Kabel mit 13,50 Millionen (IPTV 3,48 Millionen, DVB-T2 HD 1,22 Millionen).

Der aktuelle ASTRA TV-Monitor 2023 wurde vom Marktforschungsinstitut Kantar im Auftrag von ASTRA erhoben. Die Befragung der deutschlandweit insgesamt 6.000 Haushalte fand Ende 2023 statt. Bei der Auswertung wurde jeweils der Erstempfangsweg, also das Hauptempfangsgerät der Haushalte, berücksichtigt.

