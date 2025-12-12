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Samsung TV Plus: "Fallout" Gratis-Streaming zum Start von Staffel 2

Bildquelle: Samsung

Die zweite Staffel von "Fallout" startet am 17. Dezember auf Amazon Prime Video. Anlässlich des Staffelstarts kooperiert Samsung mit Amazon, Bethesda Softworks und Xbox, um das Fallout-Universum für alle Fans erlebbar zu machen. Nutzer eines Samsung TVs können die erste Staffel vom 03. bis 25. Dezember 2025 kostenlos und ohne Abo auf Samsung TV Plus streamen. Wer die Games bevorzugt, kann Fallout 76 im Rahmen des Xbox Game Pass über die Xbox App im Samsung Gaming Hub spielen. Das bisher größte Update "Fallout 76: Burning Springs" ist ebenfalls dabei.

„Diese Kooperation zeigt, wie Samsung das Home Entertainment immersiv ausgestaltet. Wir vereinen Gaming, Streaming und spannende Inhalte, die im Gaming Hub, auf TV Plus oder Prime Video erlebt werden können, auf nur einem Gerät“, so Kevin Beatty, Head of Product für Samsung Gaming und Interactive Experiences „Damit sind Samsung TVs eine ideale Wahl für alle, die vollkommen ins Fallout-Universum eintauchen möchten.“

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