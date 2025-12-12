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Mehr Performance ab der Steckdose: Lösungen von IsoTek im Überblick

Bildquelle: IsoTek / HiFi Forum Baiersdorf

Wer das Maximum an Performance aus der eigenen HiFi-oder Heimkinoanlage herausholen möchte, der sollte laut IsoTek nicht erst beim Quellgerät oder der verstärkenden Elektronik beginnen, sondern bei der Stromversorgung. Genau hier setzen die Komponenten von IsoTek an: Die britischen Spezialisten bieten ein breites Portfolio an Netzfiltern, Stromverteilern und hochwertigen Netzkabeln, die Störungen reduzieren, Komponenten schützen und das Klangpotenzial einer Anlage deutlich steigern sollen.

Vom kompakten V5 Polaris als preiswertem Einstieg über leistungsstarke Modelle wie V5 Sirius, V5 Aquarius oder V5 Sigmas bis hin zu Referenzlösungen wie EVO3 Nova, Super Nova und Super Titan deckt IsoTek alle Anforderungen ab – vom kleinen HiFi-Setup bis zur High-End-Anlage mit enormem Leistungsbedarf. Alle Geräte setzen auf dedizierte Filternetzwerke, starke Schutzschaltungen und ausgeklügelte Innenverkabelung, um sauberen, stabilen Strom bereitzustellen.

Wer wissen möchte, welches IsoTek-Produkt zu seinem Setup passt, findet beim HiFi Forum detaillierte Infos zu allen Geräten und Serien:

Wer sich vom Verbesserungspotential der IsoTek Netzkabel, Steckdosenleisten und Filter persönlich überzeugen möchte, findet im HiFi Forum Baiersdorf vor Ort alle Möglichkeiten. Alle IsoTek Komponenten stehen zum Probehören bereit. Weitere Informationen dazu ebenfalls auf der verlinkten Website!

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