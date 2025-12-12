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StudioCanal: "How to make a Killing - Todsicheres Erbe"-Trailer online

StudioCanal hat einen Trailer für "How to make a Killing - Todsicheres Erbe" veröffentlicht:

Der Thriller mit Glen Powell (The Running Man) als Killer, der sich mit einer Mordserie an seiner Verwandtschaft den Zugriff auf ein Milliarden-Erbe sichern will, soll am 05.03.2026 in den deutschen Kinos starten.

Offizielle Synopsis:

Becket Redfellow hat Witz, Stil, Bildung und Charme. Doch eines besitzt er nach wie vor nicht – das milliardenschwere Vermögen, das ihm laut seiner Mutter von Geburt an zusteht. Seine Mutter Mary, einst Erbin des gewaltigen Redfellow-Imperiums, wurde von ihrer einflussreichen Familie bei Beckets Geburt verstoßen und starb völlig verarmt. Jetzt ist ihr charismatischer, vom Drang nach Höherem getriebener Sohn fest entschlossen, all das zurückzuholen, was er für gestohlen hält. Becket entwickelt einen raffiniert-mörderischen Plan, um die sieben Redfellow-Verwandten, die zwischen ihm und dem Familienbesitz stehen, aus dem Weg zu räumen. Während die Erben einer nach dem anderen in einer Reihe von köstlich einfallsreichen „Unfällen“ ums Leben kommen, muss Becket der Beziehung zu seiner neuen Freundin Ruth gerecht werden und sich gleichzeitig den gefährlich koketten Avancen seiner Jugendliebe Julia stellen.

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