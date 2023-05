News

Samsung SuperHe!den-Aktion mit SmartDeals kombinierbar

Bildquelle: Samsung

Die Samsung SuperHe!den-Aktion kann mit der derzeit laufenden SmartDeals-Aktion kombiniert werden. Beim Kauf eines Aktions-TVs oder einer Aktions-Soundbar gibt es also zusätzlich zum Cashback von bis zu 600 Euro auch ausgewählte Galaxy Tabs und Galaxy-Buds als Gratis-Zugabe. Die Aktion läuft zwischen dem 22. Mai und 09. Juli 2023.

Entscheidet man sich z.B. für den Samsung Neo QLED QN85C in 85 Zoll, erhält man 400 Euro Cashback plus zusätzlich ein Galaxy Tab S8. Beim OLED S95C in 77 Zoll gibt es 600 Euro Cashback und in Kombination mit den SmartDeals ein Galaxy Tab S8 WiFi mit 128 GB Speicherplatz. Greift man zur Soundbar HW-Q995GC kann man 100 Euro Cashback und die Galaxy Buds2 Pro erhalten.

Die Aktionsgeräte können zwischen dem 22. Mai und dem 09. Juli 2023 im Samsung Onlineshop unter samsung.com/de oder bei allen teilnehmenden Händlern erworben werden. Um den entsprechenden Cashback und die Gratiszugabe bei teilnehmenden Händlern zu erhalten, muss man den erworbenen Smart TV oder die Soundbar bis zum 23. Juli 2023 jeweils unter samsung.de/superhelden und samsung.de/tvdeals registrieren.

