Disney übergibt Homevideo-Vetrieb für Ultra HD Blu-rays, Blu-ray Discs & DVDs an Leonine

Disney veröffentlicht mit "Avatar: The Way of Water" im Juli einen der letzten großen Filme des Jahres auf Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Disc & DVD und übergibt den Homevideo-Vertrieb dann im Herbst an Leonine. Offiziell soll der Verkauf der physischen Medien von Disney durch Leonine ab dem 01.10.2023 in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgen. Das ist in erster Linie für den Handel relevant. Endkunden werden auch weiterhin Disney-Produktionen auf Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Disc & DVD erwerben können.

Auch Sony gibt den eigenen Homevideo-Vertrieb in Deutschland auf und wird seine Filme in den physischen Formaten Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Disc & DVD zukünftig über Plaion Pictures vertreiben.

Für Käufer, die auch zukünftig ihre Filme lieber in höherer Qualität auf Discs statt bei Streaming-Diensten sehen möchten, können die Entscheidungen von Disney und Sony sogar von Vorteil sein. Denn bei den großen Hollywood-Studios werden viele Entscheidungen zentral getroffen und die Besonderheiten von Märkten außerhalb der USA nur eingeschränkt berücksichtigt.

Das macht sich gerade bei Sony und Disney an der mangelnden Unterstützung von Dolby Atmos-Tonspuren in deutscher Sprache seit Jahren bemerkbar. Ob die beiden Studios über die neuen Vertriebspartner hier zukünftig für den deutschen Markt mehr Auswahl bieten und vielleicht sogar auch weitere Filme und Serien aus den Archiven neu veröffentlichen werden, ist aber noch offen und hängt davon ab, ob die neuen Vertriebspartner einfach nur 1:1 weiterhin von den großen Studios angefertigte Discs in den Handel bringen oder auch Aufgaben bei der eigentlichen Produktion übernehmen. Über solche Details werden Endverbraucher wahrscheinlich erst Genaueres erfahren, wenn die ersten Produkte auch in den Handel kommen.

Aber es findet in Hollywood zumindest bereits ein Umdenken statt, dass die Zukunft nicht nur im Streaming liegt. Selbst Disney-Chef Bob Iger hat sich angesichts von Milliarden-Verlusten bei Disney+ an frühere Zeiten erinnert, in denen das klassische Homevideo-Geschäft noch für solide Einnahmen sorgte und damit Hoffnungen für mehr Engagement bei der Veröffentlichung von Ultra HD Blu-rays, Blu-ray Disc & DVDs geweckt, die zuletzt meist im Schatten von Disney+ standen. Das betrifft nicht nur die eigenen Disney-Filme sondern auch viele Klassiker von 20th Century Fox, von denen nach der Disney-Übernahme nur noch sehr wenige veröffentlicht wurden.

