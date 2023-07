News

Samsung stellt neue Galaxy Tab S9-Serie vor

Bildquelle: Samsung

Die neue Galaxy Tab S9-Serie umfasst das Galaxy Tab S9, Tab S9+ und Tab S9 Ultra und sind mit Dynamic AMOLED Displays (16:10) und dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy-Prozessor ausgestattet. Die Geräte und der mitgelieferte S Pen sind IP68 zertifiziert und somit wasser- und staubgeschützt. Für ein gutes Bild soll eine dynamische Bildwiederholrate von 60 Hz bis 120 Hz sorgen und HDR10+ wird unterstützt. Die Funktion Augenkomfort soll die Belastung der Augen durch blaues Licht um 70% reduzieren. Für mehr Klangperformance hat Samsung Quad-Lautsprecher mit AKG Sound System integriert, auch Dolby Atmos-Support ist gegeben. Die Galaxy Tab S9-Serie soll flacher sein als je zuvor und bringt eine erweiterte Lademöglichkeit für den S Pen mit. So wird er mit Strom versrogt, ganz egal wie rum er auf seiner Halterung angebracht ist. Das Upgrade auf die S Pen Creator Edition bringt eine geriffelte Oberfläche für angenhme Haptik und einen größeren Neigungswinkel mit. Mit der Multi Window-Ansicht können bis zu drei Apps gleichzeitig in einer geteilten Bildschirmansicht angezeigt werden. Alternativ können mit der Pop-Up-Ansicht mehrere Apps gleichzeitig als freischwebende Fenster auf dem Display ausgeführt werden, während der Startbildschirm weiterhin sichtbar bleibt.

Die Galaxy Tab S9-Serie wird in Beige und Graphite,28 und in drei Größen erhältlich sein: 36,99 cm / 14,6 Zoll beim Tab S9 Ultra, 31,50 cm / 12,4 Zoll beim Tab S9+ und 27,81 cm / 11 Zoll beim Tab S9.29.

Wer ein Modell der neuen Samsung Galaxy Tab S9-Serie vom 26. Juli 2023 bis 10. August 2023 im Samsung Online Shop vorbestellt, kann zusätzlich bei Eintausch eines Altgeräts über 100 Euro Tauschprämie plus bis zu 630 Euro Ankaufswert für ein Altgerät als Vorabzug sowie über doppelten Speicher im Wert von 150 Euro freuen. Wer kein Altgerät eintauschen möchten, erhalten einen Sofortabzug in Höhe von 50 € im Warenkorb. Auch vom Samsung Treuepunkte-Programm kann man profitieren.

Unterstützt und geschützt werden die Geräte mit vier Generationen von One UI- und Android OS-Upgrades sowie Sicherheitsupdates über fünf Jahre.

