Samsung startet "Galaxy Z Fold5" und "Galaxy Z Flip5"-Vorverkauf

Samsung hat auf dem "Galaxy Unpacked Event" die neuen Smartphones Galaxy Z Fold5 (ab 1899 EUR) und Galaxy Z Flip5 (ab 1199 EUR) vorgestellt. Die neuen faltbaren Smartphones zeichen sich gegenüber der Vorgänger-Generation u.a. durch größere Displays, verbesserte Klappmechanismen, Kameras und neue Möglichkeiten zur flexiblen Verwendung der Displays aus.

Die neuen Samsung-Smartphones werden ab dem 04.08.2023 im Handel erhältlich sein und sind jetzt bereits im Handel vorbestellbar. Vorbesteller erhalten verschiedene Prämien: Bei beiden Geräten ist eine Verdoppelung des Speichers im Wert von bis zu 240 € möglich sowie eine Tauschprämie (zuzüglich Altgerätewert) von 150 € beim Galaxy Z Flip5 und 200 € beim Galaxy Z Fold5 beim Eintausch eines Altgerätes. Ohne Altgerät gibt es zusätzlich zum doppelten Speicher 100 EUR Sofortabzug im Warenkorb. Bis zum 29.07.2023 um 12:59 Uhr gibt es auch noch den Samsung Care+ Versicherungsschutz gratis dazu.

Die Galaxy Z Flip5-Modelle werden in den Farben Graphite, Cream, Lavender und Mint angeboten. Im Samsung Online Shop werden außerdem die exklusiven Farben Blue, Green, Yellow und Gray erhältlich sein. Das Galaxy Z Fold5 ist in den Farben Phantom Black, Icy Blue und Cream und im Online Shop exklusiv in den Farben Blue und Gray erhältlich. Für beide Modelle gibt es auch noch verschiedene Cases als Zubehör.

Details zu den Features der neuen Geräte und die genauen Vorbesteller-Konditionen sind auf den einzelnen Amazon-Produktseiten zu finden:

