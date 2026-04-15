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Samsung führt die 4K OLED-TVs der Serie S90H ein

Samsung führt im Rahmen der Presseveranstaltung "Inside Samsung" auch die S90F 4K-OLED-Serie ein. Wir haben den 65-Zöller der darüber liegenden S95H-Serie übrigens bereits getestet. Nun aber zu den S90F-Modellen. Sie sind lieferbar in 83 Zoll für 7.199 EUR, in 77 Zoll für 4.599 EUR, in 65 Zoll für 3.199 EUR, in 55 Zoll für 2.399 EUR, in 48 Zoll für 1.799 EUR und in 42 Zoll für 1.699 EUR.

Die Modelle der S90H-Serie sind mit dem 4K AI Upscaling Pro, dem Neo Quantum AI Gen3 Prozessor, OLED HDR+ (48 Zoll und 42 Zoll: OLED HDR), einem Glare Free Panel (S95H: OLED Glare Free) und dem Motion Xcelerator 165 Hz ausgestattet. Aus akustischer Perspektive dazu gehören Object Tracking Sound Lite (OTS Lite), die Kompatibilität zu Dolby Atmos sowie zu Q Symphony, Adaptive Sound Pro, der Active Voice Amplifier Pro, und der AI Sound Controller Pro. Die OLED-TVs der S95H-Baureihe bringen Object Tracking Sound + mit - ein weiteres Unterscheidungsmerkmal der beiden Serien.

Ein helles, kontrastreiches Bild: Der S90H im Einsatz

Weitere Merkmale umfassen die Live-Übersetzung, Samsung TV Plus, der Vision AI Companion, Microsoft Copilot und Perplexity als AI-Plattformen und der AI Fußballmodus Pro. Gaming-Seiten stehen beispielsweise VRR, AMD FreeSync Premium Pro, der Gaming Hub und der AI Gaming Optimizer in der Ausstattung. Während der S95H über einenn Doppeltuner für DVB-C, DVB-T2 und DVB-S2 verfügt, tut es beim S90H ein Triple-Tuner. Zudem sind bei den OLEDs der S90H-Serie die Anschlüsse direkt im Gerät integriert, während der S95H eine separate Slim One Connect Box mitbringt.

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