Samsung plant "Real 8K" Gaming und neue 8K-Inhalte für Samsung 8K-Fernseher

Samsung will das Angebot an 8K-Inhalten für seine 8K-Fernseher erweitern. Bereits im letzten Jahr gab es die exklusive 8K-Premiere der dritten Staffel der Sky-Serie "Das Boot" auf Samsung TV Plus.

Noch in diesem Jahr soll "Real 8K" Gaming folgen: Für den August ist das Spiel "Lies of P" geplant, welches auf Samsung-Fernsehern in 8K-Auflösung zu erleben sein wird. Dabei handelt es sich laut Samsung um ein Action-Spiel, welches die Geschichte von Pinocchio (genannt "P") erzählt, der in der Stadt Krat darum kämpft, ein echter Mensch zu werden.

Außerdem hat Samsung in den USA bereits die Serie “Focusing on the Big Picture” in 8K veröffentlicht, an der verschiedene Künstler wie z.B. Moby beteiligt waren. Über den NFT-Kunstmarktplatz "Savage" sollen außerdem Bilder und Videos in 8K auf Samsung-Fernsehern zu sehen sein. Darüber hinaus stehen Besitzern von Samsung 8K-Fernsehern neben persönlichen Aufnahmen auch noch YouTube-Videos in 8K zur Verfügung. Bislang sind native 8K-Inhalte in größerem Umfang aus Hollywood noch rar. Keiner der großen Streaming-Dienste hat bislang 8K-Filme im Angebot und eine Art 8K Ultra HD Blu-ray ist nicht absehbar.

Noch bis Mitte April gibt es von Samsung eine Promo-Aktion für die neuen Samsung OLED und Neo QLED 8K-Fernseher. Vorbesteller erhalten entweder eine Soundbar oder bis zu 150 EUR Cashback.

